Svilar-Roma, rinnovo in standby: dove può andare se non firma il nuovo contratto

Fase di stallo tra Mile Svilar e la Roma in merito al rinnovo: il portiere, in scadenza nel 2027, piace a Bayern, Chelsea, Newcastle e Fenerbahce.

Si scrive Mile Svilar, si legge certezza.

Il belga naturalizzato serbo, diventato custode della Roma grazie al coraggio del mentore Daniele De Rossi nel lanciarlo titolare tra gennaio e febbraio 2024 al posto di Rui Patricio, ormai è uno dei pilastri di una Lupa che in questo finale di stagione tenterà di dare una clamorosa zampata alla Champions.

Nel mezzo però c'è anche da parlare di futuro, col numero uno giallorosso in standby per quanto concerne un rinnovo al momento - come riferisce 'Sky' - in fase di stallo.