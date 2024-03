L'indimenticabile sabato di Sven-Goran Eriksson: standing ovation di Anfield in Liverpool-Ajax Legends

L'allenatore ex Lazio, tra le altre, ha guidato le Legends dei Reds in amichevole e ha raccolto l'ovazione del "suo" stadio.

Sì, va bene: El Nino, Fernando Torres, in goal, e non solo. C'era anche Steven Gerrard, con la maglia dei Reds: la "sua" maglia. Iconica oltremisura. Tutto contorno, però: perché sabato 23 marzo 2024 sarà sempre ricordato come "il giorno di Sven-Goran Eriksson", ad Anfield.

Si è già ampiamente discusso della sfida tra Liverpool Legends e Ajax Legends: Jurgen Klopp, ad esempio, aveva ammesso che avrebbe "ceduto" la panchina dei Reds, delle leggende almeno, all'allenatore svedese, che in occasione dell'annuncio della sua malattia aveva anche raccontato la sua passione per il Liverpool.

Così è stato: Eriksson ha guidato da tecnico il Liverpool Legends contro l'Ajax ad Anfield, realizzando il suo sogno.