Suso come Calhanoglu? L'ex Milan rivela: "L'Inter voleva pagarmi la clausola, dissi di no"

Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, per tutti Suso, è stato uno dei calciatori più iconici del Milan nella seconda metà degli anni duemiladieci.
Lo spagnolo, giunto dal Liverpool nel gennaio 2015, totalizzò 153 presenze, segnando 24 reti, con la maglia dei rossoneri in cinque anni.
Il suo mancino fu una delle armi più interessanti della squadra meneghina di quegli anni, prima del suo ritorno in patria.
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Suso ha sottolineato la felicità provata durante la sua parentesi in Italia:
“Il Milan è la squadra in cui sono stato più felice”.