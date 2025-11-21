Pubblicità
Udinese Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Suso come Calhanoglu? L'ex Milan rivela: "L'Inter voleva pagarmi la clausola, dissi di no"

Lo spagnolo è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport: “Il Milan è stato il club in cui sono stato più felice”.

Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, per tutti Suso, è stato uno dei calciatori più iconici del Milan nella seconda metà degli anni duemiladieci.

Lo spagnolo, giunto dal Liverpool nel gennaio 2015, totalizzò 153 presenze, segnando 24 reti, con la maglia dei rossoneri in cinque anni.

Il suo mancino fu una delle armi più interessanti della squadra meneghina di quegli anni, prima del suo ritorno in patria.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Suso ha sottolineato la felicità provata durante la sua parentesi in Italia: 

“Il Milan è la squadra in cui sono stato più felice”.
  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-MILAN-DERBYAFP

    LA DOPPIETTA NEL DERBY DI SUSO

    Suso ha poi raccontato quello che fu il suo derby più bello, nel 2016, finito 2-2.

    “Avevo giurato di tornare a casa a piedi se avessi segnato una doppietta, ma poi l'Inter pareggiò nel recupero e non rispettai questa promessa perchè l’avrei mantenuta solo se avessimo vinto”.
  • FC Internazionale v Chievo - Serie AGetty Images Sport

    IL RETROSCENA SUL NO ALL’INTER

    E dire che Suso, durante la sua avventura a Milano, avrebbe anche avuto l’opportunità di passare da una sponda all’altra dei Navigli. 

    "Quando giocavo al Milan potevo liberarmi dietro il pagamento di una clausola. Spalletti mi chiamò e gli parlai al cellulare. Gli spiegai che il fatto che l'Inter mi volesse era un orgoglio, ma io ero rossonero. Ho detto di no, perchè non sarebbe stato giusto, per quello che avevo vissuto a Milano".
  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-SPALAFP

    I NUMERI DI SUSO NEI DERBY DI MILANO

    Suso ha giocato 10 volte il derby di Milano, 9 in Serie A e uno in Coppa Italia. Il suo personale bilancio parla di due vittorie, quattro pareggi e altrettanti ko, con 3 goal fatti, due assist e tre ammonizioni ricevute.

  • Sevilla FC v UD Las Palmas - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    DOVE GIOCA OGGI SUSO

    Oggi Suso gioca col Cadiz, formazione della sua città natale, ne LaLiga2, la seconda divisione del calcio spagnolo. In questa stagione ha giocato 13 partite, segnando un goal e fornendo un assist. 


