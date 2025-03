Supercoppa Italiana, confermate le quattro squadre: il dubbio è l'Arabia Saudita

Empoli-Bologna e Milan-Inter le semifinali di Coppa Italia da cui si costruirà una parte di Supercoppa. L'Arabia si defila per lo scarso appeal?

Anche nella prossima edizione della Supercoppa Italiana, vinta dal Milan lo scorso gennaio, ci saranno quattro squadre. Le società di Serie A, riunite in Assemblea a Milano, hanno infatti confermato il format delle ultime annate, con due semifinali e una finalissima per decretare la vincitrice della competizione.

Non è stato confermata, però, la sede dell'Arabia Saudita, con Riyad che ha ospitato la Supercoppa Italiana del 2023 e nel 2022, dopo essere stata protagonista anche anni prima (in mezzo era stata scelta San Siro per l'edizione 2021).

Solamente ad aprile, evidenzia la Lega Serie A in una nota, si saprà se l'Arabia Saudita vorrà nuovamente ospitare le squadre italiane per la Supercoppa o se in alternativa queste dovranno traslocare in qualche altra nazione o giocare il torneo direttamente in uno o più stadi del Bel Paese.