Supercoppa Italiana 2025 tv, dove vedere le partite di Juventus, Inter, Milan e Atalanta: diretta gratis e in chiaro del torneo

Dove vedere le semifinali e la finale di Supercoppa Italiana, di scena nei primi giorni di gennaio 2025: in campo quattro squadre.

Un anno dopo la vittoria dell'Inter, in finale contro il Napoli, ritorna la Supercoppa Italiana. I nerazzurri Campioni in carica della Serie A hanno conquistato un posto tra le quattro della final four proprio in virtù del successo in campionato, mentre la Juventus si è qualificata alla competizione dopo la vittoria della Coppa Italia 2023/2024.

A completare il quadro delle squadre in lizza per vincere la Supercoppa Italiana anche Milan e Atalanta, ovvero le squadre che hanno rispettivamente concluso Serie A e Coppa Italia al secondo posto. Quattro squadre, un solo trofeo al cielo di Riad.

La Supercoppa Italiana di gennaio 2025 si può vedere in diretta in chiaro e gratis: le tre partite del torneo sono disponibili per milioni di italiani, che assisteranno al primo grande evento calcistico del nuovo anno solare.