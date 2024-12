Supercoppa Italiana 2025, come funziona con diffidati e squalificati in Serie A: gli indisponibili e chi salta le partite Supercoppa di Lega Inter Juventus AC Milan Atalanta

Come funzionano le squalifiche in Supercoppa Italiana per Inter, Juventus, Milan e Atalanta: chi non sarà disponibile per semifinale e finale.