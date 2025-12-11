Supercoppa Italiana 2025/2026, canale tv e streaming: dove vedere la Final Four? Diretta in chiaro?

Bologna, Inter, Milan e Napoli, per qualche giorno, mettono in standby il campionato per dedicarsi alla Supercoppa Italiana.
L'edizione 2025/2026 del torneo si giocherà come di consueto in Arabia Saudita, più precisamente a Riyadh, dove felsinei (vincitori dell'ultima Coppa Italia), nerazzurri (secondi nella Serie A 2024/2025), rossoneri (finalisti della Coppa Italia) e azzurri (vincitori dello Scudetto) si contenderanno il torneo nell'ormai classica Final Four in programma dal 18 al 22 dicembre.
Dove vedere la Supercoppa Italiana 2025/2026? Chi la trasmette? Di seguito tutte le info su diretta tv e copertura streaming della kermesse.