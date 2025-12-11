Pubblicità
Claudio D'Amato

Supercoppa Italiana 2025/2026, canale tv e streaming: dove vedere la Final Four? Diretta in chiaro?

Dal 20 dicembre via alla Final Four della Supercoppa Italiana 2025/2026: tutte le info su dove e come vedere le partite di Bologna, Inter, Milan e Napoli in tv e streaming.

Bologna, Inter, Milan e Napoli, per qualche giorno, mettono in standby il campionato per dedicarsi alla Supercoppa Italiana.

L'edizione 2025/2026 del torneo si giocherà come di consueto in Arabia Saudita, più precisamente a Riyadh, dove felsinei (vincitori dell'ultima Coppa Italia), nerazzurri (secondi nella Serie A 2024/2025), rossoneri (finalisti della Coppa Italia) e azzurri (vincitori dello Scudetto) si contenderanno il torneo nell'ormai classica Final Four in programma dal 18 al 22 dicembre.

Dove vedere la Supercoppa Italiana 2025/2026? Chi la trasmette? Di seguito tutte le info su diretta tv e copertura streaming della kermesse.

  • CHI TRASMETTE LA SUPERCOPPA ITALIANA 2025/2026 IN TV E STREAMING? GRATIS E IN CHIARO?

    I diritti di trasmissione della Final Four della Supercoppa Italiana 2025/2026 sono detenuti in esclusiva da Mediaset, sui cui canali si potranno vedere - gratis e in chiaro - sia le due semifinali che la finale.

  • SEMIFINALI SUPERCOPPA ITALIANA 2025/2026: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Napoli-Milan: giovedì 18 dicembre alle ore 20:00 su Italia1 e in streaming sul sito Sportmediaset.it (telecronisti Riccardo Trevisani e Massimo Paganin)

    Bologna-Inter: venerdì 19 dicembre alle ore 20:00 su Italia1 e in streaming sul sito Sportmediaset.it (telecronisti Riccardo Trevisani e Massimo Paganin)

  • DOVE VEDERE LA FINALE DELLA SUPERCOPPA ITALIANA 2025/2026 IN TV E STREAMING?

    Le vincenti di Napoli-Milan e Bologna-Inter, lunedì 22 dicembre alle ore 20:00 italiane, si contenderanno la Supercoppa Italiana 2025/2026: diretta tv su Mediaset (canale da definire) e streaming su Sportmediaset.it.

