Real Madrid vs Maiorca

Momenti di grande nervosismo al termine della semifinale di Supercoppa tra Real Madrid e Maiorca.

Tutto come previsto, la finale della Supercoppa di Spagna sarà Real Madrid-Barcellona.

La squadra di Ancelotti ha liquidato il Maiorca in semifinale battendolo per 3-0, anche se due goal sono arrivati solo in pieno recupero.

Al termine della gara si sono registrati alcuni momenti di tensione tra i giocatori delle due squadre, con un accenno di rissa prontamente sedato.