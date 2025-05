Super Maignan in Genoa-Milan: il portiere rossonero si esalta a Marassi, segnale importante in chiave rinnovo?

Genoa vs AC Milan

Il portiere rossonero riscatta un momento complicata sfoderando una grande prova contro il Grifone: un segnale importante anche in chiave rinnovo.

Il Milan batte il Genoa in rimonta e centra la seconda vittoria consecutiva in campionato, nonché la terza nelle ultime quattro partite. E' successo tutto in due minuti con Leao e l'autorete di Frendrup che nel giro di un minuto hanno capovolto l'iniziale vantaggio genoano targato Vitinha.

Nell'economia della vittoria rossonera, però, c'è il timbro indelebile di Mike Maignan, protagonista di una prestazione superlativa a Marassi, impreziosita da una serie di parate semplicemente determinanti ai fini del risultato.

Una risposta solida e concreta che arriva in un momento cruciale del percorso rossonero - a poco più di una settimana dalla finalissima di Coppa Italia - ma anche per lo stesso portiere francese, alle prese con un futuro ancora da definire.