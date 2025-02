Super Bowl 2025, chi canta l'inno prima della finale tra Kansas e Eagles: prima volta per Jon Batiste

Jon Batiste al piano e alla voce, mentre l'attrice Stephanie Nogueras si esibisce nell'inno americano per i non udenti.

Lo scorso novembre Jonathan Michael Batiste, detto Jon, è stato annunciato come interprete dell'inno statunitense prima della finale di Super Bowl 2025. Un onore enorme per gli americani che vengono scelti anni dopo anno, ancor più se il pianista e cantautore arriva dall'area in cui si svolge la partita più seguita dell'intero sport nazionale.

Jon Batiste canta l'inno statunitense The Star-Spangled Banner, noto in tutto il mondo in virtù dei film di Hollywood e in minor misura dei successi olimpionici degli americani, prima di Kansas City Chiefs contro Phialdelphia Eagles, la finale del Super Bowl che assegna il titolo del 2025. Nato a Meitarie, sobborgo di quella New Orleans in cui si gioca la gara più attesa dell'anno, il 38enne ha al suo fianco l'attrice Stephanie Nogueras, che si esibisce nell'inno nazionale per i non udenti.

Musicista jazz che ha all'attivo diversi Premi Grammy vinti, Jon Batiste è stato inoltre premiato con l'Oscar alla migliore colonna sonora per Soul, film Disney-Pixar incentrato proprio sulla figura di musicista jazz afroamericano.