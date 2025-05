Sunderland promosso in Premier, la Roma esulta: scatta l'obbligo di riscatto per Le Fee, ecco quanto incassano i giallorossi

La promozione in Premier del Sunderland fa scattare l'obbligo di riscatto sul centrocampista francese: i giallorossi incassano 24 milioni.

Giornata memorabile in casa Sunderland. I Black Cats, infatti, si sono imposti con il risultato di 2-1, con il goal decisivo segnato al 95', nella finalissima playoff che metteva in palio la promozione in Premier League.

Un successo in rimonta, maturato all'ultimo respiro e che ha fatto esplodere di gioia il popolo biancorosso che aveva riempito gli spalti di Wembley in occasione della sfida decisiva contro lo Sheffield United.

L'articolo prosegue qui sotto

Una promozione che sa di liberazione, dopo otto anni di assenza dai vertici del calcio inglese, e che allo stesso tempo fa felice anche la Roma.