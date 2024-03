Il talento ucraino piace alle big italiane, la rivelazione su gennaio: "Juventus e Napoli avevano presentato un'offerta ufficiale".

Georgiy Sudakov è uno dei talenti più interessanti in giro per l'Europa, tanto che già a gennaio Juventus e Napoli avrebbero cercato di portarlo in Serie A.

La rivelazione arriva direttamente dal centrocampista dello Shakhtar Donetsk, che però sembra non essere troppo attratto dall'ipotesi di trasferirsi in bianconero.

Sudakov, infatti, ha spiegato di aver visto giocare la Juventus e di non gradire il modulo utilizzato da Allegri.