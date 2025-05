Sucic delizia già i tifosi dell'Inter: goal e assist nella 'manita' della Dinamo Zagabria

Il centrocampista croato brilla con la maglia della Dinamo Zagabria: a giugno si unirà alla corte di Simone Inzaghi.

Un affare chiuso in ogni suo dettaglio a gennaio, in vista del Mondiale per Club estivo: Petar Sucic si appresta a sbarcare nel mondo Inter.

Prima, però, c'è un campionato da vincere con la Dinamo Zagabria, trascinata nel largo successo casalingo per 5-0 sul malcapitato Slaven Belupo che ha permesso al club della capitale croata di restare a stretto contatto con la capolista Rijeka.

Sprazzi di un grande Sucic che i tifosi dell'Inter si augurano di vedere anche in nerazzurro: magari già a partire dalla rassegna iridata in scena negli Stati Uniti tra giugno e luglio.