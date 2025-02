Manchester City vs Real Madrid

Riferimento ironico all'assegnazione del Pallone d'Oro a Rodri, che aveva portato alle proteste dell'attaccante brasiliano e di tutto il Real Madrid.

Non si sono ancora esaurite le polemiche per l'assegnazione del Pallone d'Oro. Dopo la consegna del premio a Rodri, centrocampista del Manchester City, dalle parti di Madrid non c'è stata una reazione propriamente diplomatica.

Questa sera, in occasione della sfida di Champions League tra City e Real valida per un posto agli ottavi, gli animi sono tornati a scaldarsi.

Tutta colpa di uno striscione esposto dai tifosi della squadra di casa.