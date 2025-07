Stranger Things 5: uscita in Italia, trama, anticipazioni e durata episodi

Si conclude Stranger Things su Netflix, ultima stagione divisa in tre parti nel 2025: tutte le ultime news sulla una delle serie più importanti degli ultimi anni.

Il lungo cammino cominciato nel 2016 si conclude. A fine 2025 esce in Italia, come di consueto su Netflix, Stranger Things, una delle serie più amate dal pubblico di tutto il mondo nell'ultimo decennio. Il pubblico torna nella cittadina di Hawkins per conoscere le ultime avventure di Eleven e tutti i protagonisti della quinta stagione che conclude il racconto.

Divisa in tre parti, comunque tutte vicine tra loro nelle ultime settimane del 2025, Stranger Things 5 arriva su Netflix a poche settimane da Mercoledì 2, l'altra serie di punta della piattaforma streaming prevista nella seconda parte dell'anno.

Tra indiscrezioni, comunicazioni ufficiali e hype alle stelle dei fans, che cosa conosciamo esattamente di Stranger Things stagione 5? Vediamo tutto ciò che da sapere.