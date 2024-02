Storie di bidoni: i più grandi flop della Serie A

Bidoni, pacchi clamorosi e grandi nomi che in Italia hanno fallito miseramente. Ecco le più grandi delusioni nella storia della Serie A.

La storia della Serie A è ricca di campioni, ma anche di grandi, grandissimi bidoni. Alcuni annunciati, altri decisamente inaspettati dopo un arrivo in pompa magna.

C'è il colpo di mercato strapagato che in Italia ha fallito miseramente o la grande intuizione del presidente che alla fine si è rivelata fallimentare.

C'è il bomber caduto in disgrazia, la stella cadente o il colpo esotico che è finito per perdersi tra panchine e serate in discoteca. Insomma ce n'è per tutti i gusti.

Ecco la lista dei più grandi bidoni della Serie A.