In 40 giorni è stata costruita la statua di Messi più alta al mondo: 21 metri

Lionel Messi inaugurerà la sua statua da 21 metri a Calcutta, India. In occasione della visita dell'argentino in terra asiatica, infatti, le autorità locali hanno deciso di erigere un monumento dedicato all'argentino, già visibile in città.

Costruita in 40 giorni, della maxi-statua di Messi è statp possibile vedere il volto solo dopo l'arrivo del sudamericano in città. L'argentino, in particolare, era atteso in India per il 'GOAT Tour': dopo Calcutta, città in cui giocherà anche una breve amichevole, farà tappa nelle città di Hyderabad, Mumbai e Nuova Dehli.

Il ministro del Bengala occidentale, Sujit Bose, ha detto: "Non esiste un'altra statua così alta al mondo, l'abbiamo creata in 40 giorni".