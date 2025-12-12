Pubblicità
Lionel Messi statua IndiaGetty Images
Francesco Schirru

In 40 giorni è stata costruita la statua di Messi più alta al mondo: 21 metri

In occasione della visita di Messi in India, a Calcutta è stata eretta una statua che rappresenta l'attaccante argentino: per il fuoriclasse dell'Inter Miami è prevista anche un'amichevole in terra asiatica.

Lionel Messi inaugurerà la sua statua da 21 metri a Calcutta, India. In occasione della visita dell'argentino in terra asiatica, infatti, le autorità locali hanno deciso di erigere un monumento dedicato all'argentino, già visibile in città. 

Costruita in 40 giorni, della maxi-statua di Messi è statp possibile vedere il volto solo dopo l'arrivo del sudamericano in città. L'argentino, in particolare, era atteso in India per il 'GOAT Tour': dopo Calcutta, città in cui giocherà anche una breve amichevole, farà tappa nelle città di Hyderabad, Mumbai e Nuova Dehli.

Il ministro del Bengala occidentale, Sujit Bose, ha detto: "Non esiste un'altra statua così alta al mondo, l'abbiamo creata in 40 giorni".

  • INAUGURAZIONE VIRTUALE

    Paese più popoloso del pianeta, Calcutta è una città da oltre 4 milioni di abitanti. Migliaia di cittadini speravano di vedere Messi almeno da lontano, ma l'argentino non si avvicinerà alla statua per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

    Nessun taglio del nastro o rivelazione del suo 'volto di ferro' a pochi metri dall'argentino, visto che l'inaugurazione della statua avverrà sabato 13 dicembre solamente virtualmente e dal proprio albergo di Calcutta.

    A Calcutta, terza città indiana per numero di abitanti, potrebbe esserci anche un incontro con il Primo Ministro Narendra Modi.

  • LE ALTRE STATUE IN INDIA

    La statua da 21 metri creata per Messi non è la prima che omaggia calciatori in giro per l'India.

    Prima dell'attaccante argentino è stato omaggiato anche il connazionale Diego Armando Maradona, nonchè Ronaldinho e Cristiano Ronaldo.

    Nessuna statua, però, era mai stata così alta, nè in India, nè in giro per il mondo.

    Il club locale che ne ha organizzato la costruzione, lo Sree Bhumi Sporting, ha affermato che l'omaggio mira a riconoscere la vasta base di tifosi di Messi nel Bengala Occidentale, regione indiana con una radicata tradizione calcistica.

  • MESSI IN GIRO PER L'INDIA

    Oltre all'inaugurazione virtuale della sua statua, Messi farà lo stesso con un murale dedicato, sempre a Calcutta, ma scenderà anche in campo per una partita di celebrità a Hyderabad.

    Inoltre Messi assisterà ad un evento benefico a Mumbai e prenderà parte a diverse riunioni con autorità e giovani calciatori nelle varie città del suo GOAT Tour.

    Per i tifosi, vista l'impossibilità di incontrare il vero Messi, è stata creata una replica a grandezza naturale del numero 10 seduto su un trono per effettuare delle fotografie. Inoltre è possibile visitare la replica della sua casa di Miami dove sono stati replicati anche i membri della sua famiglia. 

