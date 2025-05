Stadio Betis Siviglia, capienza e nome: tutto quello che c'è sapere per la sfida contro la Fiorentina

Real Betis vs Fiorentina

La semifinale d'andata di Conference League si gioca a Siviglia: di scena Betis-Fiorentina, in uno stadio biancoverde infuocato.

Dopo due finali consecutive perse contro West Ham e Olympiakos, la Fiorentina spera di poter accedere alla sua terza e finalmente riscattarsi. Per farlo dovrà prima di tutto battere il Betis tra Siviglia e Firenze, per poi eventualmente affrontare una tra Chelsea e Djurgarden.

Ad aprire le semifinali è la partita di Siviglia, con il ritorno Fiorentina-Betis previsto giovedì 8 aprile. Ovvero la data in cui i tifosi viola conosceranno il destino di Kean e compagni: sarà finale o eliminazione ad un passo dalla stessa.

Come la Fiorentina, anche il Betis vuole fare la storia cominciando tra i propri tifosi, in uno stadio biancoverde ribollente per spingere Isco e compagni dal primo all'ultimo minuto.