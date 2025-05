Squalifiche Serie A, la decisione del giudice sportivo: una giornata per Gimenez, due per Miranda

AC Milan vs Monza

Comunicate ufficialmente le squalifiche per l'attaccante del Milan e il giocatore del Bologna, entrambi espulsi nel 37esimo turno.

Santi Gimenez, attaccante del Milan, è stato squalificato per una giornata dopo l'espulsione rimediata nel 37esimo turno contro la Roma. Dovrà rimanere fuori per l'ultima giornata dell'attuale campionato e la prima del prossimo, invece, Miranda del Bologna, anch'esso colpito da un cartellino rosso il 18 maggio.

Miranda, fa sapere il giudice sportivo, salterà la partita contro il Genoa per avere, al 44° del secondo tempo, colpito con una manata al collo un calciatore della squadra avversaria". Nei prossimi mesi verrà definita anche la partita che il giocatore del Bologna dovrà saltare nel 2025/2026, ovvero la prima del nuovo torneo.

Per Gimenez, invece, l'espulsione che ha causato l'inferiorità numerica del Milan già nel primo tempo della sfida persa contro la Roma per 3-1 "per avere, al 21° del primo tempo, divincolandosi, colpito con il gomito il petto un calciatore della squadra avversaria".