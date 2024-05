Squalificati dopo il 38° turno di Serie A: in quattro salteranno la prima giornata del prossimo campionato

Gli squalificati dopo il 38° turno: saranno quattro gli assenti alla prima giornata della Serie A 2024/25.

In attesa del recupero del 29° turno tra Atalanta e Fiorentina, in Serie A è appena andata in archivio la giornata numero 38, ovvero l'ultima: Roma costretta a disputare l'Europa League, Napoli fuori da tutto e Frosinone retrocesso in B.

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni disciplinari come dopo ogni turno: sono tre i giocatori squalificati, ma soltanto due di loro non saranno presenti alla prima giornata del prossimo campionato.

Mandragora, infatti, sconterà la squalifica il 2 giugno in occasione del suddetto recupero; a fargli compagnia nel comunicato del Giudice, anche Zerbin e Mina. A questi ultimi due si aggiungono Paredes e Grassi, squalificati per più giornate in precedenza.