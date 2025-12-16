Pubblicità
Mattia Zaccagni Parma Lazio red card 13122025Getty Images
Marco Trombetta

Squalificati Serie A, 16ª o 17ª: quale giornata saltano? La squalifica vale in Supercoppa?

Il punto sugli squalificati in Serie A con in mezzo la Supercoppa Italiana: chi sono i giocatori che saltano la 16ª giornata e chi quelli che saltano la 17ª.

  • SQUALIFICATI 16ª GIORNATA DI SERIE A

    • Basic - Salta Lazio-Cremonese
    • Koopmeiners - Salta Juventus-Roma
    • Nzola - Salta Cagliari-Pisa
    • Payero - Salta Lazio-Cremonese
    • Thorstvedt - Salta Sassuolo-Torino
    • Zaccagni - Salta Lazio-Cremonese
  • SQUALIFICATI 17ª GIORNATA DI SERIE A

    • Belghali - Salta Milan-Verona
    • Frese - Salta Milan-Verona
    • Gaspar - Salta Lecce-Como
    • Heggem - Salta Bologna-Sassuolo
    • Nzola - Salta Pisa-Juventus
  • LA SQUALIFICA IN SERIE A VALE IN SUPERCOPPA?

    Un giocatore squalificato in Serie A sconterà la squalifica nel turno successivo del campionato. 

    Un esempio è Heggem, espulso contro la Juventus, che salterà Bologna-Sassuolo nella 17a giornata e non la semifinale di Supercoppa. 

  • LA SQUALIFICA IN SUPERCOPPA VALE IN SERIE A?

    Discorso diverso, invece, se un giocatore diffidato in campionato viene ammonito e quindi squalificato in Supercoppa. 

    In questo caso, il calciatore in questione, sconterà la squalifica nel turno successivo di Serie A. 

    L'unica eccezione è rappresentata da un'eventuale espulsione in semifinale, che farebbe invece saltare al giocatore la finale di Supercoppa. 

