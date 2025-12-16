Getty Images
Squalificati Serie A, 16ª o 17ª: quale giornata saltano? La squalifica vale in Supercoppa?
SQUALIFICATI 16ª GIORNATA DI SERIE A
- Basic - Salta Lazio-Cremonese
- Koopmeiners - Salta Juventus-Roma
- Nzola - Salta Cagliari-Pisa
- Payero - Salta Lazio-Cremonese
- Thorstvedt - Salta Sassuolo-Torino
- Zaccagni - Salta Lazio-Cremonese
SQUALIFICATI 17ª GIORNATA DI SERIE A
- Belghali - Salta Milan-Verona
- Frese - Salta Milan-Verona
- Gaspar - Salta Lecce-Como
- Heggem - Salta Bologna-Sassuolo
- Nzola - Salta Pisa-Juventus
LA SQUALIFICA IN SERIE A VALE IN SUPERCOPPA?
Un giocatore squalificato in Serie A sconterà la squalifica nel turno successivo del campionato.
Un esempio è Heggem, espulso contro la Juventus, che salterà Bologna-Sassuolo nella 17a giornata e non la semifinale di Supercoppa.
LA SQUALIFICA IN SUPERCOPPA VALE IN SERIE A?
Discorso diverso, invece, se un giocatore diffidato in campionato viene ammonito e quindi squalificato in Supercoppa.
In questo caso, il calciatore in questione, sconterà la squalifica nel turno successivo di Serie A.
L'unica eccezione è rappresentata da un'eventuale espulsione in semifinale, che farebbe invece saltare al giocatore la finale di Supercoppa.
