Gli squalificati della 22ª giornata di Serie A: chi salta il prossimo turno di campionato

Il quadro completo degli squalificati della 22ª giornata di Serie A dopo la Supercoppa Italiana.

Con la conclusione della Final Four della Supercoppa Italiana, che ha visto trionfare l'Inter, si è definito il quadro degli squalificati della 22ª giornata di Serie A.

I calciatori di Inter, Fiorentina, Lazio e Napoli che erano diffidati nella 20ª giornata di campionato, col giallo rimediato sono stati squalificati per la 22ª e non per la 21ª (non disputata poichè volati a Riyadh per la Supercoppa e che recupereranno a febbraio): trattasi di Cajuste (ammonito in Napoli-Salernitana), Calhanoglu (ammonito in Monza-Inter), Immobile e Zaccagni (ammoniti in Lazio-Lecce).

Biraghi, invece, era diffidato ed è stato ammonito nella semfinale di Supercoppa contro il Napoli: per questo, salterà l'Inter.

Per quanto riguarda Barella e Simeone, invece, il nerazzurro risultava in diffida alla vigilia di Napoli-Inter e poichè ammonito salterà il match di Firenze valido per la 22ª giornata di A (le squalifiche rimediate nella finale di Supercoppa, infatti, sono da scontare nel successivo turno di campionato); il Cholito, invece, è stato espulso per doppia ammonizione e salterà Lazio-Napoli di domenica.

Tutti gli altri calciatori fermati dal Giudice Sportivo che non rientrano tra quelli che abbiamo citato finora, hanno subìto sanzioni nel corso della 21ª giornata di Serie A: trattasi di Badelj (Genoa), Frendrup (Genoa), Paredes (Roma) e Posch (Bologna).