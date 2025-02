Squalifica Pogba: quando torna, la scadenza e dove giocherà nel 2025

L'ex giocatore della Juventus è pronto a tornare in campo dopo la squalifica per doping: tutte le opzioni per Pogba.

L'incubo per Paul Pogba sta per finire; dopo la lunga squalifica per doping, il centrocampista francese si prepara al ritorno in campo. L'ultima partita risale al settembre 2023, con la maglia della Juventus. Il giocatore fu trovato positivo al testosterone nel controllo fatto dopo Udinese-Juventus, prima partita di campionato della stagione 2022/2023.

Pogba ha rescisso il contratto con il club bianconero pochi mesi fa ed è quindi libero di firmare per un'altra squadra a zero essendo svincolato. Una decisione, quella della rescissione, presa dalla Juventus, che considerava ormai finita la storia con il giocatore.

Non è stato ovviamente un periodo facile per l'ex Manchester United, che però adesso fa il conto alla rovescia perché tra poco potrà ricominciare la sua carriera da calciatore. Dove lo farà però non l'ha ancora deciso anche se ci sono opzioni che sembrano poter concretizzarsi.