Squadra rinnovata e un Haaland affamato: il Manchester City va all’assalto del Mondiale per Club

Manchester City vs Wydad Casablanca

Mondiale per Club

Gli arrivi di Rayan Cherki, Tijjani Reijnders e Rayan Ait-Nouri sono proprio ciò di cui avevano bisogno il City ed Haaland.

Erling Haaland ha trascorso le sue vacanze mangiando aragoste. Una volta tornato in campo, ha sbaragliato gli avversari della Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali, segnando nella grande vittoria contro l'Italia prima di realizzare l'unico goal contro l'Estonia, mettendo così la sua Nazionale sulla buona strada per qualificarsi al primo torneo mondiale dal 1998.

Ora, si leccherà i baffi in attesa di un altro banchetto a base di reti nel Mondiale per Club, soprattutto dopo che il Manchester City ha ingaggiato Rayan Cherki, Tijjani Reijnders e Rayan Ait-Nouri andando così a rinforzare in maniera evidente la sua rosa.

Le due grandi passioni di Haaland sono mangiare e segnare, ma sul campo ha dovuto soffrire la fame verso la fine della scorsa stagione. Ha saltato sei settimane a causa di un infortunio alla caviglia alla fine di marzo e, al suo ritorno a maggio, sembrava aver perso la sua solita incisività e, cosa più preoccupante, la sua voglia di andare in rete.

Haaland non è riuscito a segnare nelle prime tre partite dopo il rientro e ha rifiutato di calciare un rigore nella finale di FA Cup. L'attaccante è poi tornato a calciare dal dischetto nell'ultima partita della stagione contro il Fulham, contribuendo a garantire al City un posto nella Champions League della prossima stagione. Tuttavia, il terzo posto in Premier League non è bastato a salvare quella che Haaland stesso ha definito "una stagione catastrofica".

Ma ora che ha ritrovato la voglia di giocare e di stupire, il Mondiale per Club gli offrirà la vetrina giusta per esaltarsi.