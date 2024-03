Sport - Dybala proposto al Barcellona: blaugrana attratti dalla clausola

Dybala sarebbe stato proposto al Barcellona, a caccia di un'opzione in attacco: la clausola rescissoria fa gola ai blaugrana.

L'ottima stagione di Paulo Dybala rischia di rivelarsi un boomerang per la Roma, trascinata dalle prestazione della 'Joya' ma anche alle prese con l'interesse crescente dei club intenzionati a compiere un passo per l'acquisto dell'argentino.

Messi da parte gli acciacchi fisici, Dybala è tornato ai livelli d'eccellenza che lo avevano condotto in alto ai tempi della Juventus: un rendimento favoloso di cui sembra essersi 'accorto' il Barcellona.

Il club blaugrana - che dalla prossima stagione non avrà più Xavi in veste di allenatore - potrebbe partire all'attacco in estate, quando i movimenti attorno a Dybala potrebbero aumentare a dismisura.