Angelino in campo nella Roma dopo l'infortunio patito dal compagno di squadra Spinazzola: condizioni da valutare per l'esterno giallorosso.

Roma-Sassuolo non è durata neanche un tempo per Leonardo Spinazzola, esterno giallorosso costretto ad uscire dal campo per infortunio nel corso della prima frazione.

K.o e impossibilitato a continuare la partita dell'Olimpico, l'ex Atalanta non è riuscito a rimanere in campo, venedo sostituito da Angelino al minuto 37.

Fermo per tutta l'annata 2021/2022 causa infortunio, Spinazzola non è un titolarissimo per la Roma e il nuovo tecnico Daniele De Rossi, con cui sta giocando da titolare una partita sì e una no.