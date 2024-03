Spareggi Euro 2024, in palio gli ultimi posti: si giocano Galles-Polonia, Ucraina-Islanda e Georgia-Grecia

Questa sera si disputano le tre finali playoff che assegneranno gli ultimi tre posti disponibili per la fase a gironi di Euro2024.

Questa sera verrà completato in via definitiva il quadro delle 24 squadre che prenderanno parte a Euro2024.

Sono 21, infatti, le Nazionali che hanno già staccato il pass per la fase a gironi della massima rassegna continentale, che si giocherà la prossima estate in Germania. E ora all'appello ne mancano solamente tre.

A disposizione rimangono dunque gli ultimi pass, che verranno assegnati questa sera in base all'esito delle tre finali playoff che garantiranno l'accesso all'edizione numero 17 del torneo.

Tre sfide decisive, designate in base alle classifiche e alle Leghe della Nations League, senza alcun tipo di appello: chi vince vola in Germania. E dunque riflettori inevitabilmente puntati su Galles-Polonia, Ucraina-Islanda e Georgia-Grecia. Tutto in una notte.