Spalletti verso l'addio alla Nazionale: una vittoria contro la Moldavia può non bastare, due nomi per la successione

Italia vs Moldavia

La pesante sconfitta di Oslo potrebbe scrivere la parole fine sull'avventura di Spalletti come CT dell'Italia. Martedì vertice decisivo.

C'eravamo tanto amati. O forse no. La scintilla tra Luciano Spalletti e l'Italia, in realtà, non è mai del tutto scoccata.

Colpa dei risultati, con una media punti inferiore perfino a quella di Ventura, ma anche di un rapporto complicato tra l'attuale CT e alcuni dei senatori azzurri.

Dopo la prematura eliminazione a Euro 2024, dopo cui in molti avevano già chiesto l'esonero di Spalletti, ecco la pesantissima sconfitta di Oslo che potrebbe davvero scrivere la parola fine.

Prima però c'è da giocare e vincere, preferibilmente con molti goal di scarta, contro la Moldavia per tenere accese le residue speranze di ottenere la qualificazione diretta ai prossimi Mondiali.

Poi, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe davvero essere addio. A prescindere dal risultato di lunedì sera.