Spalletti tira in ballo l'Inter dopo l'eliminazione a Euro 2024: "Ha vinto presto lo Scudetto, può aver influito" Campionato EuropeoSvizzera vs ItaliaSvizzeraItalia

Il ct della Nazionale: "Inzaghi ha fatto fare gli allenamenti in maniera corretta fino in fondo, ma può darsi che mentalmente non sei applicato".