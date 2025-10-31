Spalletti spiega la scelta Juve: "Il Napoli? Non avrei messo un'altra tuta solo subito dopo quell'addio, non è che devo smettere di allenare"

"A Napoli qualcuno non è contento del mio arrivo alla Juve? io in tutte le città ho lasciato qualcosa e ricordo bellissime cose, a Napoli è venuta una cosa superiore per la bellezza del calcio che abbiamo fatto e ciò che abbiamo portato a casa, con uno Scudetto importante e bellissimo, instaurando un rapporto particolare con quella gente. Da parte mia resterà tutto intatto, il sangue per le analisi me lo son fatto tirare sull'altro braccio perché di qua (il braccio col tatuaggio dello Scudetto, n.d.r.) volevo che non si toccasse. Avrò per sempre tantissimi amici a Napoli, ci riandrò, è una città che mi resterà sempre nel cuore al di là delle scelte professionali".