Spalletti spiega la scelta Juve: "Il Napoli? Non avrei messo un'altra tuta solo subito dopo quell'addio, non è che devo smettere di allenare"

Prime parole da allenatore della Juventus di Luciano Spalletti, nuovo volto della panchina al posto di Igor Tudor.
Tanti gli spunti offerti in conferenza dal tecnico toscano, in particolare in merito alla decisione di approdare a una rivale storica del Napoli che ha creato tanto malumore all'interno della piazza partenopea.
Una scelta motivata dallo stesso Spalletti che ha voluto fare chiarezza sulla 'promessa' di non firmare per un club diverso dal Napoli, ma solo a stretto giro di posta rispetto all'addio avvenuto ormai nel 2023.