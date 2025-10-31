Spalletti senza il fido Daniele Baldini alla Juventus: "Sono rimasto sorpreso, ma devo accettarlo"

"Volevo spendere due parole in favore di Daniele Baldini che ha deciso di terminare questa storia: l'ha deciso totalmente lui, io ci sono rimasto anche un po' sorpreso quando me lo ha detto. Lo ringrazio per tutto quello che mi ha messo a disposizione, per tutto quello che ho imparato perché lui è uno di quelli svegli che sanno fare il proprio lavoro. Con quel fisico lì, se non fosse stato sveglio, non sarebbe arrivato dove è arrivato lui da calciatore. Mi dispiace ma devo assolutamente accettare quella che è la sua volontà".