Spalletti senza il fido Daniele Baldini alla Juventus: "Sono rimasto sorpreso, ma devo accettarlo"

Prima uscita pubblica da allenatore della Juventus per Luciano Spalletti, scelto dalla dirigenza bianconera in sostituzione dell'esonerato Igor Tudor.
Il 66enne tecnico ha preso parte alla conferenza di presentazione, in cui ha avuto modo di fare una precisazione sul proprio staff tecnico: che, per la prima volta dopo tanti anni, non avrà al suo interno Daniele Baldini.
Classe 1964, Baldini ha deciso di sua spontanea volontà di interrompere la collaborazione con Spalletti, come rivelato da quest'ultimo in sala stampa.