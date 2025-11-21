Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Spalletti e il ruolo di Koopmeiners: "Difensore o centrocampista? Dobbiamo capire dove vogliamo sfruttarlo"

Spalletti non esclude un ritorno alle origini per Koopmeiners: "Ci può essere la possibilità di vederlo a centrocampo".

Giorno di vigilia per la Juventus che, sabato pomeriggio, farà visita alla Fiorentina di Paolo Vanoli al 'Franchi'.

Match da non sottovalutare per la truppa bianconera, contro un'avversaria che in campionato non ha ancora vinto e vuole scrollarsi di dosso le scorie della zona retrocessione.

Nella consueta conferenza stampa, Luciano Spalletti ha avuto modo di affrontare un argomento molto caro all'ambiente bianconero, ovvero il ruolo di Teun Koopmeiners che nelle prime tre uscite del tecnico toscano ha ricoperto il ruolo di 'braccetto' nella retroguardia a tre.

  • LA SORPRESA DI SPALLETTI

    Spalletti aveva sorpreso tutti all'annuncio della formazione ufficiale della Juventus sul campo della Cremonese: Koopmeiners schierato da 'braccetto' sinistro nella difesa completata da Kalulu e Gatti.

    Una mossa parzialmente 'svelata' durante la conferenza di presentazione, quando il classe 1959 aveva fatto riferimento al passato da difensore dell'olandese ai tempi dell'AZ Alkmaar.

    L'ottima prestazione dello 'Zini' aveva convinto Spalletti a riconfermare Koopmeiners in quella posizione anche contro Sporting Lisbona e Torino: per il futuro, però, le cose potrebbero cambiare.

  • IL RUOLO DI KOOPMEINERS: LE PAROLE DI SPALLETTI

    "Non è il ruolo che cambia il grande calciatore, il grande calciatore porta il suo stile di gioco dovunque lo metti. Il calciatore moderno è quello che sa adattarsi. Dobbiamo capire dove vogliamo sfruttare le sue qualità, perché penso che in queste tre partite le abbia fatte vedere".

  • KOOPMEINERS TORNA A CENTROCAMPO?

    Il recupero di due pedine difensive come Kelly e Cabal potrebbe sancire il nuovo trasloco di Koopmeiners che tornerebbe così in mezzo al campo: una soluzione che non spaventa affatto Spalletti, rassicurato dalle qualità del suo giocatore.

    "Se faccio un passo indietro - ha aggiunto Spalletti - lui è stato molto bravo anche nella zona di campo dove credevo avesse maggiore difficoltà, dove lo ha fatto giocare Gasperini. Sono contento che abbia ritirato fuori questa sua personalità, è uno che dà un contributo anche come esperienza. Noi ora abbiamo recuperato due difensori forti come Kelly e Cabal quindi ci può essere la possibilità di vederlo a centrocampo".

  • I DUBBI

    Un ritorno alle origini che, almeno per ora, non scalda i cuori della tifoseria bianconera: negli occhi c'è ancora lo scarso apporto offerto alla causa da Koopmeiners, sia in qualità di mediano che di trequartista.

    L'arretramento in difesa sembrava coincidere con il raggiungimento di quel posto al sole tanto agognato dall'olandese, mai ai livelli dell'Atalanta durante il soggiorno a Torino: Spalletti sembra avere, però, idee diverse sul collocamento in campo.

