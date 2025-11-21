Spalletti e il ruolo di Koopmeiners: "Difensore o centrocampista? Dobbiamo capire dove vogliamo sfruttarlo"

Il recupero di due pedine difensive come Kelly e Cabal potrebbe sancire il nuovo trasloco di Koopmeiners che tornerebbe così in mezzo al campo: una soluzione che non spaventa affatto Spalletti, rassicurato dalle qualità del suo giocatore.

"Se faccio un passo indietro - ha aggiunto Spalletti - lui è stato molto bravo anche nella zona di campo dove credevo avesse maggiore difficoltà, dove lo ha fatto giocare Gasperini. Sono contento che abbia ritirato fuori questa sua personalità, è uno che dà un contributo anche come esperienza. Noi ora abbiamo recuperato due difensori forti come Kelly e Cabal quindi ci può essere la possibilità di vederlo a centrocampo".