Spalletti punta tutto su Retegui dopo l'infortunio di Kean: l'Italia si aggrappa al capocannoniere della Serie A per battere la Norvegia

Norvegia vs Italia

Dopo l'infortunio di Kean, il peso dell'attacco azzurro sarà tutto sulle spalle del bomber della Dea, reduce dalla miglior stagione della carriera.

Primo impegno ufficiale per l'Italia di Luciano Spalletti lungo il percorso di qualificazione ai Mondiali del 2026, ma di fatto già tremendamente decisivo.

Gli Azzurri, infatti, fanno subito visita alla Norvegia di Erling Haaland - a punteggio pieno - con la consapevolezza di non poter sbagliare per evitare di mettere già a repentaglio il discorso qualificazione.

Per uscire da Oslo con un risultato positivo e che possa sorridere alla Nazionale, il ct italiano punta forte, per non dire tutto, su Mateo Retegui.