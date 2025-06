Norvegia vs Italia

Il commissario tecnico alla vigilia dell'importantissima gara di Oslo: "Ho trovato Dimarco e Cambiaso in buone condizioni".

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa, in quel di Oslo, per presentare la sfida che vedrà l'Italia opposta alla Norvegia.

Gli Azzurri, infatti, debuttano nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro una squadra che viaggia a punteggio pieno: morale della favola, è severamente vietato sbagliare.

Di seguito le parole di Spalletti in conferenza.