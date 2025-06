Spalletti non è l'unico problema dell'Italia, servono freschezza e fantasia: un piano per il rilancio azzurro

Italia vs Moldavia

L'eventuale esonero di Spalletti non basterà, l'Italia deve cambiare: largo ai giovani e spazio al talento, stop ai tatticismi esasperati.

La strada più facile non è mai anche quella giusta. L'eventuale e ormai probabile allontanamento di Luciano Spalletti dalla panchina azzurra, per essere chiari, non risolverebbe tutti i problemi dell'Italia.

Le colpe del CT, dalla scelta degli uomini alla comunicazione fino all'integralismo tattico, sono tante ed evidenti. Ma cambiare l'allenatore è il rimedio usato troppo spesso per nascondere la polvere sotto al tappeto.

E di polvere, dalle parti di Coverciano, ce n'è davvero tanta. Ecco perché, una volta sistemata la questione panchina, serve una vera e propria rivoluzione culturale ancora prima che tattica.

L'Italia ha bisogno di liberare il talento che, seppure minore rispetto ad altre nazionali al momento, c'è anche da queste parti. Senza paura.