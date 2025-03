Spalletti verso Germania-Italia: "Più o meno ci saranno quattro cambi di formazione"

Germania vs Italia

Le parole del commissario tecnico verso la sfida di Nations League: "Con lo stesso atteggiamento dell'andata, stavolta il risultato sarà diverso".

L'Italia si prepara al ritorno dei quarti di Nations League contro la Germania, con la consapevolezza di trovarsi di fronte a una grande sfida da superare.

Gli azzurri, dopo la sconfitta nella gara di andata per 2-1 a San Siro, devono per forza vincere al 'Signal Iduna Park' di Dortmund per qualificarsi alla semifinale della competizione.

Alla vigilia della partita, in programma domani sera alle 20:45, ha parlato ai microfoni di 'Vivo Azzurro' Luciano Spalletti, che oltre a Retegui ha perso anche Cambiaso e Calafiori aumentando il numero di giocatori indisponibili.

Di seguito le dichiarazioni del commissario tecnico.