Spalletti e la domanda su Acerbi contro la Norvegia: "Ma lei sa di che anno è? Grazie per il consiglio"

Germania vs Italia

Un giornalista consiglia la convocazione di Acerbi contro Haaland, la risposta di Spalletti: "Ma lei sa di che anno è? Credo in questi calciatori".

Il primo tempo da incubo vissuto contro la Germania apre qualche dubbio sul futuro dell'Italia.

A preoccupare è soprattutto la fase difensiva, con la linea composta da Gatti, Buongiorno e Bastoni in grandissima difficoltà per tutta la gara.

Ecco perché, in vista della delicatissima sfida per le qualificazioni mondiali contro la Norvegia di Haaland, qualcuno ipotizza la convocazione di un usato sicuro: Francesco Acerbi.

Ipotesi che però sembra non essere nella mente di Luciano Spalletti, che ha risposto in modo abbastanza piccato alla domanda di un giornalista in conferenza stampa.