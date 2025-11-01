Spalletti dopo Cremonese-Juventus: "Spero di instaurare dei rapporti con le persone, in Nazionale non mi è riuscito"

A poco più di 48 ore dall’annuncio ufficiale, Luciano Spalletti ha debuttato sulla panchina della Juventus.
Il tecnico toscano ha guidato i bianconeri nella trasferta in Lombardia contro la Cremonese di Davide Nicola, strappando un 2-1 che permette così di cominciare la sua nuova esperienza in maniera positiva.
Al termine della sfida di Cremona, l’ex ct della Nazionale ha raccontato le sue impressioni e le sensazioni legate a questo primo esordio con cui la Juventus ha avuto modo di superare il Como, che ha pareggiato contro il Napoli, e avvicinarsi alla vetta in attesa di Milan-Roma.