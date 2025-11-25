Spalletti dopo Bodo/Glimt-Juventus: "Vittoria meritata in un momento difficile, fondamentale aver giocato a viso aperto. Bisogna trovare soluzioni"

"Secondo me abbiamo un momento di difficoltà in tutti i sensi, perché poi la squadra non esce libera dalle giocate, non è che vada a prendersi delle responsabilità, non ha grande coraggio, subisce un po' questa cappa che abbiamo sopra di quello che ci viene un po' detto, e questa vittoria diventa fondamentale. Ora però gli sto addosso, nel senso che dobbiamo per forza essere questi qui, lo abbiamo fatto vedere, perché la partita era di estrema difficoltà. Poi anche qui ci siamo creati problemi, perché abbiamo avuto un paio di atteggiamenti dove abbiamo rimesso in discussione la partita e non era da rimetterla in discussione negli ultimi minuti. Però si passano questi momenti e i calciatori devono crescere a livello di condizione, di personalità, bisogna fare uno step sia a livello mentale sia a livello di campo, perché ora bisogna trovare il sistema di allenarsi bene, perché altrimenti sempre questa squadra spezzettata non hai mai il ritmo corretto dentro gli allenamenti che te li fa vivere dentro le situazioni reali, per salire anche di condizione, perché abbiamo qualche calciatore fuori condizione, solo a secco non basta, perché bisogna fare fatica dentro la presa di coscienza di alcune situazioni di gioco, che vanno entrambe fatte velocemente, per cui ci vogliono le situazioni reali di campo, non si possono fare solo le cose a secco. Però bisogna trovare le soluzioni perché come dicevo ieri la squadra un po' di cavalli nel motore ce li ha".