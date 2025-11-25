Pubblicità
FBL-EUR-C1-BODOE/GLIMT-JUVENTUSAFP
Alessandro De Felice

Spalletti dopo Bodo/Glimt-Juventus: "Vittoria meritata in un momento difficile, fondamentale aver giocato a viso aperto. Bisogna trovare soluzioni"

Le dichiazioni dell'allenatore della Juventus dopo il successo dei bianconeri per 3-2 in Norvegia, in casa del Bodo/Glimt, nel quinto turno della League Phase della Champions League 2025/26.

La Juventus trova i goal dei suoi attaccanti e ritrova la vittoria in Champions League. A Bodo, in Norvegia, i bianconeri conquistano il primo successo di questa edizione grazie alle reti di Openda e David, intervallate dal goal di McKennie.

Sotto nel risultato nel primo tempo, la Juve è riuscita a ribaltare il risultato nel primo quarto d’ora della ripresa, prima del rigore di Pet nel finale per il fallo di Cabral.

In pieno recupero, dopo aver sfiorato il colpo del K.O., i bianconeri trovano il definitivo sorpasso con l’attaccante canadese e la vittoria in una trasferta di Champions a distanza di oltre un anno (419 giorni) dall'ultima conquistata contro il Lipsia, il 2 ottobre 2024.

Al termine della sfida, il tecnico della Vecchia Signora Luciano Spalletti ha analizzato la sfida e commentato la vittoria in Norvegia ai microfoni di Sky Sport e in conferenza stampa.

  • “FONDAMENTALE GIOCARE A VISO APERTO”

    “Quello che diventa fondamentale è aver avuto una parvenza di squadra che se la gioca a viso aperto, che va a fare la partita a tutto campo, con ribaltamenti di fronte, con fatica in certi momenti, perché loro hanno una qualità sullo stretto su questo campo, una velocità di idea che ci aveva anche un po' intimoriti guardandoli poi nelle partite precedenti. Poi noi ci abbiamo messo roba nel primo tempo, non sfruttando delle situazioni abbastanza facili. E visto che non è bastato, nel secondo tempo hanno raddoppiato, hanno rincarato, ci hanno messo di più, per cui questa è una vittoria importante, una vittoria che i calciatori si sono meritati e che dedichiamo a noi stessi perché ci vuole e soprattutto alla gente che ci ha seguito e che è venuta fino a questo posto qui facendo tre scali per arrivarci".

  • LE SCELTE HANNO PAGATO

    “Non si tratta di scelte, si tratta di far crescere tutta la squadra. Io stasera sono felice perché ho visto i calciatori dentro lo spogliatoio con una faccia non contentissima, ma con la faccia più rilassata, perché poi gli si può dire che gli pare, ma i calciatori sono persone che soffrono, non sono menefreghisti come si vorrebbe far pensare".

  • “LA SQUADRA HA MERITATO”

    “La squadra è entrata in campo, ha continuato ad andare avanti sempre, quando c'era qualsiasi occasione, ha giocato anche in velocità, ha fatto anche delle buone giocate, delle buone trame, poi in questo campo ci hanno sofferto tutti e noi c'eravamo informati da chi ci aveva giocato per sapere qualcosa di più e tutti ci hanno detto allo stesso modo: ragazzi, sembra vadano più forte, che tirino più facilmente, ci sono duemila difficoltà. E siamo stati a questo livello qui, perché nel secondo tempo sarebbe stato un peccato non portarla a casa, perché la squadra ha meritato, oggi ha fatto quello che doveva fare e gli vanno fatti i complimenti". 

  • “VITTORIA FONDAMENTALE”

    "Secondo me abbiamo un momento di difficoltà in tutti i sensi, perché poi la squadra non esce libera dalle giocate, non è che vada a prendersi delle responsabilità, non ha grande coraggio, subisce un po' questa cappa che abbiamo sopra di quello che ci viene un po' detto, e questa vittoria diventa fondamentale. Ora però gli sto addosso, nel senso che dobbiamo per forza essere questi qui, lo abbiamo fatto vedere, perché la partita era di estrema difficoltà. Poi anche qui ci siamo creati problemi, perché abbiamo avuto un paio di atteggiamenti dove abbiamo rimesso in discussione la partita e non era da rimetterla in discussione negli ultimi minuti. Però si passano questi momenti e i calciatori devono crescere a livello di condizione, di personalità, bisogna fare uno step sia a livello mentale sia a livello di campo, perché ora bisogna trovare il sistema di allenarsi bene, perché altrimenti sempre questa squadra spezzettata non hai mai il ritmo corretto dentro gli allenamenti che te li fa vivere dentro le situazioni reali, per salire anche di condizione, perché abbiamo qualche calciatore fuori condizione, solo a secco non basta, perché bisogna fare fatica dentro la presa di coscienza di alcune situazioni di gioco, che vanno entrambe fatte velocemente, per cui ci vogliono le situazioni reali di campo, non si possono fare solo le cose a secco. Però bisogna trovare le soluzioni perché come dicevo ieri la squadra un po' di cavalli nel motore ce li ha".

  • "SQUADRA RILASSATA"

    "Il primo tempo l'abbiamo giocato male? Secondo me no, perchè abbiamo avuto due occasioni nitidissime per fare goal. È stata una partita dove non abbiamo avuto strapotere come nel secondo tempo dove a tratti eravamo sopra. Però abbiamo giocato alla pari e ho visto le partite del Tottenham, del Monaco e posso farvi vedere che c'è stata una grande differenza rispetto alla nostra. Loro hanno tecnica e mettono in difficoltà adesso. Poi nel secondo tempo la chiave è stata quella di saltargli addosso. È una vittoria importantissima per perchè ho visto la squadra per una volta rilassata. Poi si sono meritati la vittoria".

  • LA COSA PIÙ BELLA DI BODO-JUVE

    "La cosa più bella è che la squadra abbia fatto questo balzo in avanti per tutta la partita e abbiamo giocato a viso aperto con questo livello qua. Noi nelle scorse partite siamo stati sotto livello e adesso lo pretendo sempre. Io sono felice quando quelli vicino a me sono felici. Il calcio è vedere i tifosi che sono venuti qua che sono felici. Mi rende felice vedere i miei calciatori che non hanno la faccia a terra, perchè io gran parte del mio tempo lo passo con loro".

