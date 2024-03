Acerbi escluso dalla Nazionale, Spalletti: "Dispiacere enorme, Juan Jesus ha il telefono spento"

Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana ha commentato il tema consegnato da Inter-Napoli: "Non vorrei mai trovarmi in questa posizione".

Senza alcun tipo di dubbio, il tema all'ordine del giorno in casa Nazionale, e più in generale nel calcio italiano, è quello dell'esclusione di Francesco Acerbi dal ritiro Azzurro.

Il Commissario Tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti, da Roma, si è visto costretto ad allontanare il difensore dell'Inter a causa del presunto episodio di razzismo avvenuto in Inter-Napoli, ancora del tutto da chiarire, però.

In attesa che si faccia luce, Spalletti ha detto la sua in conferenza stampa in apertura del ritiro che vede protagonisti gli Azzurri.