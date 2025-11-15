Pubblicità
Francesco Schirru

Spagna senza giocatori del Real Madrid: i Blancos sono sempre meno rappresentati nella Roja

Con l'infortunio di Hujsen, nessun giocatore del Real Madrid giocherà per la Spagna a novembre. I rappresentanti dei Blancos sono ormai sempre meno, nelle partite della Roja.

In Gerogia, il 15 novembre, la Spagna di De La Fuente gioca per avvicinarsi alla matematica qualificazione al Mondiale 2026, consapevole di come la Turchia di Montella non abbia intenzione di mollare fino allo scontro diretto del sesto e ultimo turno che deciderà quale delle due non dovrà passare dai playoff.

Nel giro dei primi trenta minuti la Spagna ha trovato la rete per tre volte, di fatto blindando la vittoria rapidamente, in contemporanea con il vantaggio della Turchia e della sua pressione a -3. La Roja ha trovato il goal con il rigore di Oyarzabal e dunque con il raddoppio di Zubimendi e il tris di Ferran Torres, rispettivamente giocatori della Real Sociedad, dell'Arsenal e del Barcellona.

Nell'undici titolare di De La Fuente sei giocatori su undici giocano nella Liga, con rappresentanti provenienti anche da Premier League e Ligue 1. Di quei sei, due militano nel Barcellona. Tra questi non è presente Yamal, per il quale è stata annullata la convocazione in virtù di un trattamento per la pubalgia. 

Non sono presenti in panchina, nè tra i titolari, invece, calciatori del Real Madrid. Una vera e propria particolarità, considerando quanto i Blancos rappresentino per la Roja. In realtà era stato convocato Huijsen, infortunatosi e dunque fuori dalle gare contro Georgia e Turchia. 

In questo modo nessun calciatore del Real Madrid giocherà per la Spagna a novembre: una particolarità sì, ma che nel corso degli ultimi anni sta sempre diventando più frequente.

  • POCHI GIOCATORI SPAGNOLI

    Il Real Madrid è stato a lungo il club da cui la Spagna ha attinto maggiormente per i convocati, ovviamente al pari della rivale di sempre Barcellona. Ultimamente, però, i Blancos hanno tra le proprie fila pochi giocatori d'elite di nazionalità spagnola, tanto che Huijsen è stato l'unico convocato le gare di novembre.

    Il giovane Asencio è stato convocato a inizio 2025, mentre il simbolo Carvajal ha fatto i conti con alcuni problemi fisici e non ha potuto prendere parte a tutte le gare della Spagna, rimanendo fuori per queste ultime, decisive, gare.

    Asencio, Carvajal e Huijsen sono gli unici giocatori del Real Madrid nel giro della Nazionale spagnola, con gli ultimi due che dovrebbero ottenere un posto nell'eventuale Mondiale. Al netto dei vari problemi fisici con cui stanno facendo i conti sempre più spesso.

  • SEMPRE 'PEGGIO'

    Un tempo sarebbe stato impossibile vedere una lista di convocati senza giocatori della Spagna, ma dopo il 2021 tutto è possibile. Nell'Europeo vinto dall'Italia, infatti, nessun giocatore del Real Madrid è stato convocato per la fase finale.

    Tre anni dopo, nel novembre 2024, De La Fuente non ha convocato alcun giocatore del Real Madrid per le partite autunnali causa, e rieccolo, infortunio di Carvajal. Il leggendario esterno dei Blancos era di fatto l'unico spagnolo arruolabile o comunque all'altezza, tanto che alla fine nessun elemento del club ha preso parte alle partite di Nations League.

    Un anno fa De La Fuente avrebbe potuto scegliere al massimo Jesús Vallejo, Fran García, Lucas Vázquez e Dani Ceballos, oltre al già citato Carvajal. E oggi? Detto di Asencio, Carvajal e Huijsen, le uniche altre possibilità sono Gonzalo García, che fa parte dell'Under 21 e non ha ancora giocato con la Roja, Álvaro Carreras, per ora mai in campo con la rappresentativa maggiore, il già citato Ceballos e infine Fran Garcia, in campo due volte nell'ultimo triennio.

  • GLI ULTIMI GRANDI TORNEI

    Se nel 2021 la Spagna ha giocato l'Europeo senza alcun giocatore del Real Madrid, un anno più tardi la spedizione in Qatar è avvenuta con Asensio e Carvajal, quest'ultimo vero rappresentante dei Blancos nella Roja.

    Nel 2024, invece, la Spagna ha vinto l'Europeo con Yamal e Nico Williams come protagonisti e con il solito Carvajal a guidare il gruppo del vecchi. Con lui Joselu e Nacho, oramai fuori dal giro della rappresentativa di De La Fuente.

    Quanti giocatori del Real Madrid giocheranno il Mondiale 2026? Asencio è in lotta per un posto, ma di base i convocati di De La Fuente dovrebbero essere Carvajal e Huijsen, gli unici veramente arruolabili. Il problema, però, è la loro tenuta fisica.

  • IL DOPO CARVAJAL

    Carvajal dovrebbe tornare nel 2026, nella speranza di essere al meglio in vista dell'estate. Huijsen sta spesso avendo problemi fisici, ma anche lui spera di essere al meglio per il Mondiale. 

    Se Huijsen ha vent'anni e un'intera carriera con la Roja davanti, Carvajal non avrà più posto nella Roja dopo l'eventuale Mondiale. Senza il veterano esterno, il Real Madrid si ritroverà con il solo ex Juventus e Roma nelle convocazioni successive.

    Rispetto a un Barcellona che può contare sempre su quattro-cinque elementi tra i convocati della Spagna, il Real Madrid potrebbe sempre più spesso fare meno rima con la Roja, soprattutto in caso di eventuali esclusioni forzate di Huijsen.

    In aiuto potrebbero arrivare, oltre ad Asencio, i vari Carreras e Gonzalo Garcia, così da riavvicinare Spagna e Real Madrid. Rispetto ai decenni precedenti, però, l'unione è completamente cambiata: il Blanco non è un colore perfettamente integrato nella Roja, oramai.

