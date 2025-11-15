Spagna senza giocatori del Real Madrid: i Blancos sono sempre meno rappresentati nella Roja

In Gerogia, il 15 novembre, la Spagna di De La Fuente gioca per avvicinarsi alla matematica qualificazione al Mondiale 2026, consapevole di come la Turchia di Montella non abbia intenzione di mollare fino allo scontro diretto del sesto e ultimo turno che deciderà quale delle due non dovrà passare dai playoff.

Nel giro dei primi trenta minuti la Spagna ha trovato la rete per tre volte, di fatto blindando la vittoria rapidamente, in contemporanea con il vantaggio della Turchia e della sua pressione a -3. La Roja ha trovato il goal con il rigore di Oyarzabal e dunque con il raddoppio di Zubimendi e il tris di Ferran Torres, rispettivamente giocatori della Real Sociedad, dell'Arsenal e del Barcellona.

Nell'undici titolare di De La Fuente sei giocatori su undici giocano nella Liga, con rappresentanti provenienti anche da Premier League e Ligue 1. Di quei sei, due militano nel Barcellona. Tra questi non è presente Yamal, per il quale è stata annullata la convocazione in virtù di un trattamento per la pubalgia.

Non sono presenti in panchina, nè tra i titolari, invece, calciatori del Real Madrid. Una vera e propria particolarità, considerando quanto i Blancos rappresentino per la Roja. In realtà era stato convocato Huijsen, infortunatosi e dunque fuori dalle gare contro Georgia e Turchia.

In questo modo nessun calciatore del Real Madrid giocherà per la Spagna a novembre: una particolarità sì, ma che nel corso degli ultimi anni sta sempre diventando più frequente.