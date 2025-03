Spagna-Olanda dove vederla: DAZN, Sky, NOW o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nei quarti di finale di Nations League la Spagna sfida l'Olanda per un posto in semifinale: ritorno in casa delle Furie Rosse.

Si gioca il ritorno dei quarti di finale della Nations League, in campo anche Spagna e Olanda al 'Mestalla' di Valencia: una partita che si annuncia spettacolare, con due squadre che fanno del calcio propositivo il loro stile di gioco. Dopo l'entusiasmante 2-2 dell'andata (in goal anche il milanista Reijnders) difficilmente assisteremo a una gara senza goal: la posta in palio è alta e la gara si annuncia ricca di emozioni. I campioni d'Europa in carica puntano alla semifinale dove troverebbero la vincente dalla sfida tra Croazia e Francia. Di seguito tutte le informazioni sulla partita, le probabili formazioni di Spagna-Olanda e dove vedere il match. L'articolo prosegue qui sotto