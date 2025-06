Spagna-Italia U21, cosa serve per il primo posto nel girone? Da regolamento, una sola possibilità

Come funziona in caso di arrivo a pari punti con la Spagna? Se l'Italia Under 21 vuole qualificarsi come prima non ha alternative.

L'Italia è ai quarti dell'Europeo Under 21, ora prova a battere la Spagna nell'ultimo match del girone per avanzare come prima e dare un segnale al resto delle squadre. Conquistare i tre punti contro la selezione seconda nell'ultima edizione (battuta dall'Inghilterra in finale) darebbe un grande slancio alla squadra di Carmine Nunziata in vista dei quarti, che verranno giocati contro una delle qualificate provenienti dal girone B (Inghilterra, Germania o Slovenia). Battere la Spagna questa sera (diretta su Rai 2 dalle ore 21:00) è l'unico modo per superare il girone da prima, visto che con il pareggio e i pari punti in classifica a venire premiata sarebbe proprio la selezione guidata da Santiago Denia e che può contare su giocatori come Pablo Torre e Rafa Marin. L'articolo prosegue qui sotto