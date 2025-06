Spagna-Inghilterra Under 21 dove vederla: Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming e formazioni

Spagna e Inghilterra si sfidano ai quarti di finale degli Europei Under 21: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Spagna e Inghilterra si affrontano ai quarti di finale degli Europei Under 21. La Roja ha vinto il girone A nel quale era inclusa anche l'Italia, chiudendo a pari punti con gli Azzurrini, ma riuscendo a strappare il primo posto grazie al maggior numero di goal segnati: prima dell'1-1 contro la squadra di Nunziata, la Spagna ha battuto 3-2 la Slovacchia e 2-1 la Romania. L'articolo prosegue qui sotto L'Inghilterra, invece, ha chiuso il girone B al secondo posto con 4 punti, dietro alla Germania. Dopo la vittoria all'esordio per 3-1 contro la Repubblica Ceca, sono arrivati il pareggio senza reti con la Slovenia e la sconfitta di misura, per 2-1, contro la Germania. Tutto su Inghilterra-Spagna Under 21: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.