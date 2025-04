Soulé sfida la sua Juventus per prendersi la Roma: è il futuro giallorosso dopo Dybala

L'argentino è chiamato a trascinare la Roma senza Dybala, la scorsa estate l'addio alla Juventus: "Ma nessuna vendetta".

Matias Soulé la sua prima stagione alla Roma se la immaginava probabilmente diversa.

Accolto come un idolo dai tifosi giallorossi nel giorno del suo sbarco nella Capitale, l'argentino ha faticato parecchio per inserirsi a Trigoria.

Nelle idee della Roma, d'altronde, Soulé doveva essere l'erede di Paulo Dybala. Ma il connazionale e grande amico dell'ex Frosinone in estate ha rifiutato la ricca offerta dall'Arabia per restare in giallorosso. E di conseguenza gli spazi per Soulé si sono inevitabilmente ridotti.

Ora però l'argentino ha la grande occasione di prendersi la Roma. Magari iniziando proprio dalla sfida contro quella Juventus che non ha creduto in lui, preferendo sacrificarlo sull'altare del bilancio.