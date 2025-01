Soulé non gioca più, possibile cessione a gennaio? L'intreccio con Dybala e la posizione della Roma

Soulé sempre più ai margini della Roma da quando è arrivato Ranieri mentre Dybala va verso il rinnovo: cosa può succedere a gennaio.

Nella complicatissima stagione della Roma, con i risultati deludenti e gli stravolgimenti in panchina, chi ne sta risentendo in particolare è Matias Soulé, uno dei grandi investimenti fatti dai giallorossi in estate.

L'argentino, arrivato dalla Juventus per quasi 30 milioni di euro e accolto da grande entusiasmo - e aspettative - è partito al centro del nuovo progetto ma piano piano è finito sempre più ai margini della squadra, soprattutto da quando è tornato Claudio Ranieri.

La situazione di Soulé si intreccia inevitabilmente con Paulo Dybala, per una questione prima di tutto tattica. Più quest'ultimo si riprende in mano la Roma e più Soulé rischia di avere meno chance.

Dopo pochi mesi si inizia a parlare anche di una possibile cessione già nel mercato di gennaio, con alcune squadre italiane che hanno messo gli occhi sull'ex Frosinone.