Sottovalutato a Manchester, re a Napoli: come McTominay ha dato la svolta alla propria carriera

Lo scozzese ha avuto un impatto devastante in Serie A, diventandone l'MVP e conquistando lo Scudetto. E i rimpianti allo United si sprecano.

José Mourinho ha sempre considerato Scott McTominay un "personaggio speciale". Era così affascinato da lui che nel 2018, durante la cerimonia di fine stagione del Manchester United, si è persino inventato un premio da assegnargli. È stata una decisione così improvvisata che non era stato preparato nemmeno un trofeo adeguato per lo scozzese, che alla fine si è visto consegnare un... portacandele.

È un aneddoto divertente, ma riassume bene il periodo di McTominay all'Old Trafford. Perché non tutti ne hanno apprezzato le capacità come Mourinho. Anzi: moltissimi tifosi la scorsa estate hanno accolto con favore la sua cessione al Napoli, ritenendo che McTominay, nonostante la sua grinta e determinazione, non fosse abbastanza bravo per giocare in una squadra con aspirazioni di titolo.

Bene: quei tifosi si sono sbagliati. Così come si è sbagliato il Manchester United. Il Napoli ha appena vinto la Serie A e McTominay è stato nominato MVP del campionato, grazie al ruolo da protagonista che ha giocato nella sorprendente conquista dello Scudetto da parte degli azzurri.