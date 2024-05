La Federazione decise di sospendere l'obbligo di impegnarsi a non partecipare a competizioni non riconosciute da FIGC, UEFA e FIFA.

Non sappiamo ancora se sarà rivoluzionaria o meno, ma la FIGC ha preso una decisione senza alcun dubbio inaspettata.

Con un comunicato ufficiale, la Federazione ha reso nota la scelta di sospendere l'obbligo a impegnarsi, per i club, alla sottoscrizione di un documento per non partecipare a competizioni non riconosciute da FIGC, UEFA e FIFA.

Sì, in pratica, la Federcalcio ha deciso di sospendere la "norma anti-Superlega".