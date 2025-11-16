Sorteggi Mondiali 2026: squadre, regolamento e come funziona per l'eventuale qualificazione dell'Italia

Considerando le partite di marzo, a tre mesi dal sorteggio, come funziona per l'Italia e le altre squadre impegnate nei playoff europei e intercontinentali?

Le sei squadre mancanti (quattro europee e due extra-europee) verranno inserite in sei gruppi, mentre gli altri sei non avranno alcuna squadra di scena a marzo. Sei gironi, insomma, saranno perfettamente completi il 4 dicembre, mentre gli altri sei avranno un punto interrogativo: le tre squadre presenti dovranno aspettare per conoscere la propria avversaria e cominciare a studiarla.

Il 4 dicembre verranno determinati i sei gironi in cui finiranno le squadre provenienti dai playoff e quelli invece che saranno già completi.

Al posto della quarta squadra, nei sei gironi scelti verrà inserito un richiamo alle gara A, B, C e D dei playoff europei, così come alle partite A e B di quelli a cui prenderanno parte le rappresentative africane, asiatiche, sudamericane, oceaniche e centro-americane.