Sorteggi Mondiali 2026: squadre, regolamento e come funziona per l'eventuale qualificazione dell'Italia

Il 4 dicembre il sorteggio del Mondiale 2026, al quale l'Italia spera di poter partecipare: la Nazionale azzurra, però, scenderà in campo nei playoff solamente tre mesi più tardi.

Il Mondiale 2026, il più grande di sempre, si avvicina. Con 48 squadre al via, la Coppa del Mondo prevista la prossima estate in Messico, Stati Uniti e Canada vedrà presenti le solite note, al pari di fantastiche rappresentative qualificate per la prima volta. E l'Italia? La Nazionale azzurra giocherà i playoff, ancora una volta: a marzo gli azzurri proveranno a dimenticare le ultime due mancate qualificazioni.

Se i playoff europei e intercontinentali si giocheranno a marzo, dunque a tre mesi dai Mondiali, il sorteggio dei gironi avverrà il 4 dicembre. Saranno presenti la maggior parte delle Nazionali, ovvero 42, mentre le ultime 8 arriveranno solamente nel 2026.

In che modo, dunque, sarà possibile determinare i gironi senza le ultime otto qualificate? Vediamo come funziona il sorteggio per le Nazionali presenti e per l'Italia, che potrebbe raggiungere le colleghe all'inizio della prossima primavera.

  • LE SQUADRE QUALIFICATE AL MONDIALE

    AFRICA: Algeria, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Ghana, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia 

    ASIA: Arabia Saudita, Australia, Corea del Sud, Giappone, Giordania, Iran, Qatar, Uzbekistan

    CENTRO-NORD AMERICA: Canada (paese ospitante), Messico (paese ospitante), Stati Uniti (paese ospitante)

    EUROPA: Croazia, Francia, Inghilterra, Norvegia, Portogallo

    OCEANIA: Nuova Zelanda

    SUDAMERICA: Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

  • IL REGOLAMENTO PER I PAESI OSPITANTI

    Messico, Canada e Stati Uniti hanno già un posto preciso nei gironi. 

    Il Messico è infatti nel girone A, il Canada è stato inserito nel gruppo B, mentre gli Stati Uniti nel D.

    Tutte e tre le Nazionali dei paesi ospitanti giocheranno nei primi due giorni di gare: in particolare il Messico scenderà in campo l'11 giugno, mentre Canada e Stati Uniti il giorno dopo.

    Il leggendario Estadio Azteca di Mexico City ospiterà la prima partita del Messico, mentre il Canada al BMO Field di Toronto il primo match. Gli USA, infine, esordiranno al SoFi Stadium di Inglewood, a Los Angeles.

  • LE FASCE PER IL SORTEGGIO

    Le 48 squadre qualificate sono divise in quattro fasce, con dodici team per ognuna. Nella prima sono situate i paesi ospitanti e le prime nove squadre del Ranking UEFA, fondamentale anche per determinare le altre fasce.

    Ognuno dei dodici gruppi contiene una squadra proveniente da ognuna delle quattro fasce e da regolamento due squadre dello stesso continente non possono affrontarsi nei gironi. L'unica eccezione è rappresentata dall'Europa, che può avere un massimo di due squadre all'interno di un singolo gruppo.

  • COME FUNZIONA PER L'ITALIA

    Considerando le partite di marzo, a tre mesi dal sorteggio, come funziona per l'Italia e le altre squadre impegnate nei playoff europei e intercontinentali?

    Le sei squadre mancanti (quattro europee e due extra-europee) verranno inserite in sei gruppi, mentre gli altri sei non avranno alcuna squadra di scena a marzo. Sei gironi, insomma, saranno perfettamente completi il 4 dicembre, mentre gli altri sei avranno un punto interrogativo: le tre squadre presenti dovranno aspettare per conoscere la propria avversaria e cominciare a studiarla.

    Il 4 dicembre verranno determinati i sei gironi in cui finiranno le squadre provenienti dai playoff e quelli invece che saranno già completi.

    Al posto della quarta squadra, nei sei gironi scelti verrà inserito un richiamo alle gara A, B, C e D dei playoff europei, così come alle partite A e B di quelli a cui prenderanno parte le rappresentative africane, asiatiche, sudamericane, oceaniche e centro-americane.

