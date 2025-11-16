Sorteggi Mondiali 2026: squadre, regolamento e come funziona per l'eventuale qualificazione dell'Italia

Il Mondiale 2026, il più grande di sempre, si avvicina. Con 48 squadre al via, la Coppa del Mondo prevista la prossima estate in Messico, Stati Uniti e Canada vedrà presenti le solite note, al pari di fantastiche rappresentative qualificate per la prima volta. E l'Italia? La Nazionale azzurra giocherà i playoff, ancora una volta: a marzo gli azzurri proveranno a dimenticare le ultime due mancate qualificazioni.
Se i playoff europei e intercontinentali si giocheranno a marzo, dunque a tre mesi dai Mondiali, il sorteggio dei gironi avverrà il 4 dicembre. Saranno presenti la maggior parte delle Nazionali, ovvero 42, mentre le ultime 8 arriveranno solamente nel 2026.
In che modo, dunque, sarà possibile determinare i gironi senza le ultime otto qualificate? Vediamo come funziona il sorteggio per le Nazionali presenti e per l'Italia, che potrebbe raggiungere le colleghe all'inizio della prossima primavera.