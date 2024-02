Prende forma l'Inter anti-Lecce: al Via del Mare spazio a possibili sorprese, anche nel reparto offensivo.

Se non c'è stato contro la Salernitana non significa che il turnover dell'Inter non possa essere proposto contro il Lecce.

Anzi: sembra essere proprio questa la strada che verrà seguita da Simone Inzaghi che, in vista della sfida del Via del Mare, ha provato nuove soluzioni, anche in attacco.

Sì, perché con l'assenza di Marcus Thuram l'Inter deve comunque cambiare qualcosa nel reparto offensivo: anche se potrebbe esserci una sorta di "rivoluzione".